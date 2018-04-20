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Кортни Кардашьян полностью разделась для рекламы косметики
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Кортни Кардашьян полностью разделась для рекламы косметики 

Журнал ОК! 1 час назад
Кортни Кардашьян каждый день доказывает поклонникам, что у неё нет проблем с комплексами по поводу фигуры и внешнего вида. Не исключением стала и её новая фотосессия для таблоида V Magazine.
39-летняя звезда реалити-шоу, которая отметила свой день рождения на этой неделе, показала на себе, как правильно носить кометику из её с Кайли Дженнер новой коллекции.
Кортни Кардашьян
Я так счастлива, что Кортни представила нашу коллекцию уникальным образом, — сказала Дженнер.
Кортни, в свою очередь, рассказала о предпочтениях в мейк-апе: «Мой повседневный стиль — это естественность, но мне также нравится, когда есть возможность поиграть с макияжем».
Кортни Кардашьян
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