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Звезда «Реальных пацанов» изменилась до неузнаваемости
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Звезда «Реальных пацанов» изменилась до неузнаваемости 

360tv.ru 1 час назад
Актрису Зою Бербер, звезду сериала «Реальные пацаны», спутали с Мэрилин Монро. Девушка опубликовала в Instagram фото с новой прической. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Публикация от Zoya Berber (@zberberr)
20 Апр 2018 в 7:28 PDT  Бербер сделала новую стрижку и уложила волосы в пышные кудри. Поклонники оценили «голливудский» образ актрисы и засыпали ее комплиментами.
«Необычный образ. Но вы выглядите прекрасно!»
«Ух, какая красотка!
Очень-очень
стильно»
«Монро», «Хороша!»
«Шикарная»
— пользователи Сети.
Однако локоны
секс-символа
1950-х  годов не всем пришлись по вкусу.
Кто-то  из пользователей сравнил девушку с «мамой из Простоквашино» и Аллой Пугачевой. А  кто-то  и вовсе заявил, что новая прическа прибавила девушке лет.
Телеведущая Анастасия Макеева появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в волнующем платье. Пользователи Instagram отметили полупрозрачный наряд.
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