Звезда «Реальных пацанов» изменилась до неузнаваемости

Публикация от Zoya Berber (@zberberr)

20 Апр 2018 в 7:28 PDT Бербер сделала новую стрижку и уложила волосы в пышные кудри. Поклонники оценили «голливудский» образ актрисы и засыпали ее комплиментами.

«Необычный образ. Но вы выглядите прекрасно!»

«Ух, какая красотка!

Очень-очень

стильно»

«Монро», «Хороша!»

«Шикарная»

— пользователи Сети.

Однако локоны

секс-символа

1950-х годов не всем пришлись по вкусу.

Кто-то из пользователей сравнил девушку с «мамой из Простоквашино» и Аллой Пугачевой . А кто-то и вовсе заявил, что новая прическа прибавила девушке лет.