Звезда «Реальных пацанов» изменилась до неузнаваемости 

Актрису Зою Бербер, звезду сериала «Реальные пацаны», спутали с Мэрилин Монро. Девушка опубликовала в Instagram фото с новой прической. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Публикация от Zoya Berber (@zberberr)
20 Апр 2018 в 7:28 PDT Бербер сделала новую стрижку и уложила волосы в пышные кудри. Поклонники оценили «голливудский» образ актрисы и засыпали ее комплиментами.
«Необычный образ. Но вы выглядите прекрасно!»
«Ух, какая красотка!
Очень-очень
стильно»
«Монро», «Хороша!»
«Шикарная»
— пользователи Сети.
Однако локоны
секс-символа
1950-х годов не всем пришлись по вкусу.
Кто-то из пользователей сравнил девушку с «мамой из Простоквашино» и Аллой Пугачевой. А кто-то и вовсе заявил, что новая прическа прибавила девушке лет.
Телеведущая Анастасия Макеева появилась на открытии Московского международного кинофестиваля в волнующем платье. Пользователи Instagram отметили полупрозрачный наряд.