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Как выглядеть стильно в любом возрасте
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Как выглядеть стильно в любом возрасте 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Дизайнерский бренд концептуальной женской одежды Lesel представил новую весенне-летнюю коллекцию «Весна жизни». Образы, цвета и фактура идеально подходят для зрелых женщин. В новой коллекции представлены трикотажные модели, герметичный принт, джемперы, платья и пиджаки пастельных нежных цветов. Пудровый пиджак с необработанными краями, белый кардиган с кремовым оттенком, графитовые или белые в полоску широкие брюки позволяют чувствовать себя комфортно и стильно одновременно. В основу концепции съемки коллекции положено парадоксальное сравнение состояния души человека в разные периоды жизни с временами года.
В съемке лукбука приняли участие модели агентсва Oldushka.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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