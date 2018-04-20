Как выглядеть стильно в любом возрасте

Дизайнерский бренд концептуальной женской одежды Lesel представил новую весенне-летнюю коллекцию «Весна жизни». Образы, цвета и фактура идеально подходят для зрелых женщин. В новой коллекции представлены трикотажные модели, герметичный принт, джемперы, платья и пиджаки пастельных нежных цветов. Пудровый пиджак с необработанными краями, белый кардиган с кремовым оттенком, графитовые или белые в полоску широкие брюки позволяют чувствовать себя комфортно и стильно одновременно. В основу концепции съемки коллекции положено парадоксальное сравнение состояния души человека в разные периоды жизни с временами года.

В съемке лукбука приняли участие модели агентсва Oldushka.

Фото: архивы пресс-служб