Ещё
Кожа, латекс и обнаженное тело: Кортни Кардашьян снялась в горячей фотосессии для V Magazine
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кожа, латекс и обнаженное тело: Кортни Кардашьян снялась в горячей фотосессии для V Magazine 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Мать троих детей Кортни Кардашьян украсила собой издание V Magazine. Звезда реалити отбросила все комплесы и снялась обнаженной. Из одежды на Кортни — только наброшенный сверху розый плащ. Интимные части тела Кардашьян закрытывает рукой и ногой.
В фотосессии было уделено особое внимание макияжу. Визажисты использовали коллекцию косметики из коллаборации Кортни и ее сестры Кайли Дженнер. Но с такими пикантными фото акцент точно падает не на макияж, согласись.
Смотри больше фотографий Кортни из новой фотосессии в нашей галерее. Как тебе такие образы красотки?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, V Magazine
WMJ.ru: последние новости
Аглая Тарасова пришла на презентацию Ruban в безразмерной рубашке, а Наталья Османн — с голыми ногами Нет — платьям и каблукам, да — рюкзакам и кроссовкам: как одеваются жительницы Голландии Оденься как гонщица: как носить одежду в стиле байкеров и пилотов «Формулы-1»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем женщинам нужен секс без оргазма
Звезды, которые превосходно живут без детей16
За какой секс женщины готовы платить45
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение