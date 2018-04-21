Кожа, латекс и обнаженное тело: Кортни Кардашьян снялась в горячей фотосессии для V Magazine

Мать троих детей Кортни Кардашьян украсила собой издание V Magazine. Звезда реалити отбросила все комплесы и снялась обнаженной. Из одежды на Кортни — только наброшенный сверху розый плащ. Интимные части тела Кардашьян закрытывает рукой и ногой.

В фотосессии было уделено особое внимание макияжу. Визажисты использовали коллекцию косметики из коллаборации Кортни и ее сестры Кайли Дженнер. Но с такими пикантными фото акцент точно падает не на макияж, согласись.

Смотри больше фотографий Кортни из новой фотосессии в нашей галерее. Как тебе такие образы красотки?

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Фото:Instagram, V Magazine