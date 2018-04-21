Must Have сезона: брюки со сборкой и ремнем на поясе

База

Самое простое сочетание, которое отлично подойдет на каждый день — это серые брюки и однотонный топ. Вполне себе хорошая альтернатива наскучившим офисным брюкам. Меняйте туфли на белые кроссовки и отправляйтесь гулять и отрываться после рабочего дня.

Кроп-топ Джиджи, конечно, не боится показываться свой подтянутый животик. Модель носит такие брюки с укороченным топом по фигуре. Это отличный прием для того, чтобы сбалансировать наряд.

Дорого-богато

Брюки с поясом подойдут и для какого-нибудь важного ужина или даже официального мероприятия. Главное, выбрать модель правильного кроя и цвета. Например, Сиене Миллер это удалось. Девушка выглядит шикарно в таком наряде, а помогли ей в этом еще и черные туфли на каблуке.

Яркий цвет

Не забывайте и про возможность добавить яркий цвет в свой образ. А начать можно с пары брюк paper bag waist насыщенного красного, зеленого или розового. Поиграть можно и с материалом — найдите брюки с поясом из кожи или бархата. Но будьте осторожны с верхом и аксессуарами — главное, не переборщить!

DIY А если по какой-либо причине вы не нашли себе такие брючки с ремнем, то не отчаивайтесь. Всегда можно сделать все своими руками. Вам понадобятся брюки, которые чуть великоваты в талии. Это могут быть даже джинсы. Просто затяните их хорошенько ремнем и вуаля. Вы в тренде!