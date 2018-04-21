Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова в очередной раз крупно опозорилась. Певица хвасталась эксклюзивным платьем за пять миллионов рублей, а оказалось, что в этом же наряде год назад щеголяла другая артистка.

"Это эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал", — подписала снимок в соцсети Ольга Бузова. На фото певица предстала в «голом» платье от Валентина Юдашкина

Этот наряд Бузова выбрала для вечеринки музыкальной премии Муз ТВ. Платье с замысловатым золотым узором подчеркивает фигуру, почти полностью оголяя ноги. В таком наряде певица выглядела очень элегантно.

Вот только эксклюзивностью платья Оля хвасталась зря. Подписчики сразу же вспомнили, что около года назад в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина появилась певица Татьяна Котова

"Платье— обноски за Котовой!" «она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году. А говорила, платье эксклюзив, его никто не надевал», «Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал!? Платье прошлогодней коллекции и надевала его уже Котова», — написали Ольге фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).