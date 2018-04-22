Мировые автопремьеры и редкие классические авто на 15-ом автосалоне Top Marques в Монако

Среди новинок — самый мощный, по заявлению производителя, гибридный гиперкар Corbellati Missile, один из самых дорогих в мире, весящий всего 154 кг мотоцикл T12 Massimo и малолитражка премиум-класса Smart Bellator, внешний вид которой был разработан при участии российского дизайнера.

Был представлен также новый российский автомобиль — спортивный прототип BR1 класса LMP1. В 2015 году российская компания BR Engineering под руководством российского бизнесмена разработала свой первый спортивный прототип, отвечающий требованиям категории LMP2. Этот автомобиль был полностью изготовлен в РФ, российскими инженерами. Корпус машины выполнен из углеродистой стали. У автомобиля — двигатель Nissan объемом 4,5 литра — рассказала представитель SMP Racing Татьяна Ловлева.

Автосалон Top Marques проходит в Монако с 19 по 22 апреля. На нем представлены эксклюзивные и престижные предметы роскоши, а значительную часть экспозиции составляют редкие классические автомобили, мировые премьеры автопрома и экологические транспортные средства.

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