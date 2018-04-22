В чем звезды зажигали на фестивале Coachella: самые стильные образы из Instagram 

Кроп-топ — незаменимый фаворит зарубежных звезд, что неудивительно. Это самый комфортный предмет гардероба при жаркой погоде, к тому же его легко сочетать с другими элементами одежды. Лучшие образы у модели Эльзы Хоск с кружевным кроп-топом, у Беллы Хадид, которая вернулась в 1980-е, и у Кайли Дженнер, дополнившей look виниловой курткой и брюками camel-оттенка.
Большинство героинь нашей подборки вместо ярких цветов выбрали белый, идеально смотрящийся на загорелой коже. Пэрис Хилтон предпочла полностью белоснежный аутфит, а Эмили Ратажковски удивила скромным платьем.
Второй год подряд Рианна продолжает появляться на фестивале в эпатажных образах. Как и в 2017 году, она появилась в образе от Gucci. Только на этот раз вместо комбинезона из страз Рианна удивляла балаклавой, брюками и ботильонами из питона, дополнив образ рубашкой в полоску, свитшотом и массивными украшениями из золота и бриллиантов. Надеемся, что ей было не очень жарко.
Белла Торн в последнее время выбирает только откровенные и дерзкие образы. В один из дней фестиваля она надела прозрачное платье, полностью обнажающее тело и белье. Нежный лавандовый оттенок наряда не очень удачно контрастировал с серебряным кепи. Другой look не уступает в откровенности: Белла выбрала прозрачное красное боди со стразами и серебряные стикини в виде сердец, прикрывающие интимную часть тела.
Листай галерею и выбирай, чей образ тебе нравится больше!
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Текст: Мария Махова
Фото: Instagram