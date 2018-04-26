Лучше зажмурьтесь: оглашен бюджет свадьбы Гарри и Маркл

Будущая принцесса Меган Маркл становится все больше похожа на Кейт Миддлтон

Однако чем ближе к свадьбе, тем больше стилисты готовящейся стать принцессой Меган делают ее похожей на будущую родственницу: герцогиню Кэтрин ( Кейт Миддлтон ), супругу принца Уильяма . На ранней службе в Гайд-парке в честь дня АНЗАК, когда британцы вспоминают солдат австралийской и новозеландской армии, Меган появилась в образе, который вполне могла бы примерить и Кейт: широкополая шляпа, серое пальто, простые черные туфли на устойчивом каблуке, неброский макияж и свободно уложенные темные волосы.

На мероприятии не хватало Кейт Миддлтон, которая сейчас восстанавливается после третьих родов: Меган пришлось сидеть между братьями Уильямом и Гарри в одиночестве.

Интересно, одобрила бы эти две шляпки Меган имеющая внушительную коллекцию головных уборов Кейт?

Еще интереснее, как сложатся отношения принцесс после свадьбы Меган и Гарри, которую сейчас ожидает весь мир.

А как тебе кажется — похожи Меган Маркл и Кейт Миддлтон?

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Фото:East News, Global Look Press