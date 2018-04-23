Карли Клосс стала новым лицом Estée Lauder

Американская модель Карли Клосс стала новым амбассадором косметического бренда Estée Lauder. Модель призналась, что это была ее давняя мечта. Теперь Карли будет представлять марку вместе с Кендалл Дженнер , Кэролайн Мерфи, Хилари Рода и Джоан Смоллс

Ожидается, что первая рекламная кампания с участием Карли выйдет в июле этого года. Модель представит помаду для губ Pure Color Envy Sculpting Lipstick, тональный крем Double Wear Stay-in-Place Makeup и крем Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Creme.

Также известно, что Карли и ее собственный проект Klossy Productions выпустят серию бьюти-материалов в сотрудничестве с Estée Lauder. Подробностями колаборации модель планирует делиться у себя в соцсетях.