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Карли Клосс стала новым лицом Estée Lauder
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Карли Клосс стала новым лицом Estée Lauder 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Американская модель Карли Клосс стала новым амбассадором косметического бренда Estée Lauder. Модель призналась, что это была ее давняя мечта. Теперь Карли будет представлять марку вместе с Кендалл Дженнер, Кэролайн Мерфи, Хилари Рода и Джоан Смоллс.
Ожидается, что первая рекламная кампания с участием Карли выйдет в июле этого года. Модель представит помаду для губ Pure Color Envy Sculpting Lipstick, тональный крем Double Wear Stay-in-Place Makeup и крем Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Creme.
Также известно, что Карли и ее собственный проект Klossy Productions выпустят серию бьюти-материалов в сотрудничестве с Estée Lauder. Подробностями колаборации модель планирует делиться у себя в соцсетях.
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