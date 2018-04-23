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В образе: повторяем лучшие луки Амаль Клуни
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В образе: повторяем лучшие луки Амаль Клуни 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Юбка-карандаш
Амаль Клуни с элегантной иронией следит за современными трендами. Она не проходит мимо леопардового принта, PVC и многих других актуальных сейчас вещей, но делает это всегда на свой лад. На этот раз она выбрала очень крутую юбку-карандаш, которую украшают крупные цветы. Сочетает такую вещь девушка с базовым черным топом и монохромными лодочками.
Ботфорты
Во многом стиль Амаль Клуни напоминает нам образы герцогини Кембриджской или любого члена королевской семьи: строгие силуэты, элегантные платья и блузы без глубоких декольте. Но Амаль все же может позволить себе намного больше, чем Кейт Миддлтон. Например, дерзкие ботфорты по ноге с узким носом и короткое ярко-желтое пальто.
Клетка
Модную в 2018 клетку Амаль носит на широких костюмных брюках. А помогает разбавить такой рабочий образ плащ из лакированной кожи.
Night Out  Этот дерзкий лук запал нам в самое сердце: короткие джинсовые шорты, кожаные леггинсы, меховая куртка — вот так надо ходить на пятничные тусовки. Единственное, мы не знаем, что на этой фотографии происходит с Джорджем, но кто на него смотрит, когда рядом такая красотка?!
Костюм
Амаль умеет выбирать лучшее из всех миров. Вчера она тусит вместе с мужем в крутом наряде из кожи, а сегодня отправляется вершить правосудие в элегантном костюме из твида с юбкой миди. Ох, повезло же Джорджу!
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