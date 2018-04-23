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Ирина Шейк показала обручальное кольцо: фото
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Ирина Шейк показала обручальное кольцо: фото 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ирина Шейк
Впервые о грядущей свадьбе Ирины Шейк и Брэдли Купера заговорили в июле прошлого года, спустя несколько месяцев после рождения их дочери. Тогда пара не стала комментировать появившуюся в СМИ информацию, но, судя по всему, знаменитости все-таки решили оформить свои отношения официально — вчера модель появилась на публике с огромным кольцом на безымянном пальце левой руки.
Украшение с большим изумрудом, обрамленным мелкими бриллиантами, Шейк продемонстрировала на фотоколле бренда Pronovias, который прошел в рамках Недели свадебной моды в Барселоне.
По словам фотографов, модель и не думала скрывать кольцо на своей руке, напротив, она позировала таким образом, чтобы его всегда было хорошо видно.
Ирина Шейк
32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер, напомним, начали встречаться весной 2015 года, а уже в конце 2016-го стало известно о том, что пара ждет первенца — на ежегодном грандиозном показе Victoria’s Secret Ирина появилась с округлившимся животом.
21 марта 2017 года у знаменитостей родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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