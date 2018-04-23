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Ирина Шейк снова блеснула обручальным кольцом
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Ирина Шейк снова блеснула обручальным кольцом 

WomanHit.ru 56 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда мировых подиумов и обложек глянцевых журналов, 32-летняя россиянка Ирина Шейк, на днях побывала в Барселоне. Там она посетила светское мероприятие, посвященное свадебной моде.
На ковровой дорожке она блистала в элегантом черном костюме с кружевыми рукавами и в туфлях с открытым носом в тон. Однако внимание большинства подписчиков ее «Инстаграма» привлекло кольцо с крупным зеленым камнем на безымянном пальце правой руки модели. Отметим, что это же украшение на ее руке замечали год назад.
А в начале января этого года в микроблоге Шейк было опубликовано видео с отпуска на море, где в кадр снова попало кольцо. Тогда поклонники сочли украшение намеком на тайную свадьбу с Брэдли Купером (отцом дочери Ирины) и принялись поздравлять пару. Напомним, что манекенщица встречается с голливудским актером с 2015 года.
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