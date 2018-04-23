Ирина Шейк снова блеснула обручальным кольцом

Звезда мировых подиумов и обложек глянцевых журналов, 32-летняя россиянка Ирина Шейк , на днях побывала в Барселоне. Там она посетила светское мероприятие, посвященное свадебной моде.

На ковровой дорожке она блистала в элегантом черном костюме с кружевыми рукавами и в туфлях с открытым носом в тон. Однако внимание большинства подписчиков ее «Инстаграма» привлекло кольцо с крупным зеленым камнем на безымянном пальце правой руки модели. Отметим, что это же украшение на ее руке замечали год назад.