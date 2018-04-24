Недавний выход в свет Ирины Шейк подогрел слухи о свадьбе и беременности

Личная жизнь модели Ирины Шейк — сплошные потемки. Звезда уже три года счастлива в отношениях с самым завидным холостяком Голливуда, и даже родила ему ребенка, однако до сих пор ходит лишь в статусе подруги. На днях Ирина посетила Неделю свадебной моды, спровоцировав своим выходом новую волну сплетен.

Мировая модель и знаменитость Ирина Шейк пришла на Неделю свадебной моды в Барселоне, где долго позировала у стенда бренда Pronovias, всячески демонстрируя кольцо на безымянном пальце левой руки, где западные девушки и носят обручальные кольца. Впрочем, и без этого кольцо трудно было не заметить — большой изумруд, обрамленный мелкими бриллиантами, сразу привлекал взгляд, да и, честно говоря, вездесущие поклонники еще давно заприметили это украшение на Ирине, обсуждая ее поход под венец еще с зимы.

Теперь же звезда лично акцентировала внимание на сияющем кольце, будучи в окружении свадебных платьев, вновь подняв волну слухов, что торжество не за горами. Впрочем, с недавних пор слухи ходят не только о грядущей свадьбе Ирины и Брэдли, но и о еще одном пополнении в семье — пара была замечена в центре репродукции, и, судя по приподнятому настроению у обоих, что бы они ни задумали, все складывается наилучшим образом. И сейчас пытливые поклонники, внимательно изучив линию талии Ирины Шейк, обнаружили искомое, рассмотрев небольшую округлость живота.

А потому обсуждение личной жизни Ирины приобрело еще больший размах — почитатели рассуждают, когда же состоится долгожданное бракосочетание, а также гадая, действительно ли модель беременна. «Она с ним уже больше полугода ходит, а свадьбы все нет» «Меня больше смущает ее наряд. Как-то странно ее облегает и вообще странный вид. Сразу мысли, а не ждут ли они второго?» «Да, кольцо красивое, но когда же свадьба? После вторых родов?» «Ага, тоже такая же мысль подкралась, животик немного округлился»

К слову, в Барселону звезда прибыла отдохнувшая и загоревшая — не так давно влюбленные устроили себе романтические каникулы, отправившись на острова вдвоем и оставив дома свою годовалую малышку. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!