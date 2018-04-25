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Свадебное платье и округлившийся живот: Ирина Шейк снова беременна?
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Свадебное платье и округлившийся живот: Ирина Шейк снова беременна? 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Чуть больше года назад, 21 марта, супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер стали родителями. У пары родилась дочь, Леа де Сьен Шейк Купер. Просторное платье, в котором молодая мама появилась на Неделе свадебной моды в Барселоне, спровоцировало слухи о новой беременности 32-летней модели.
Фотографии в платье из новой свадебной коллекции испанского бренда Pronovias, которон Ирина надела на показ, модель публикует в анфас. Однако в профиль ее животик выглядит совсем не плоским, передают очевидцы.
Для примерки Ирина выбрала полностью черный наряд, который также удачно скрывал округлившийся животик.
Фото: globallookpress, instagram
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