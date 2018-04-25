Свадебное платье и округлившийся живот: Ирина Шейк снова беременна?

Чуть больше года назад, 21 марта, супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер стали родителями. У пары родилась дочь, Леа де Сьен Шейк Купер. Просторное платье, в котором молодая мама появилась на Неделе свадебной моды в Барселоне, спровоцировало слухи о новой беременности 32-летней модели.

Фотографии в платье из новой свадебной коллекции испанского бренда Pronovias, которон Ирина надела на показ, модель публикует в анфас. Однако в профиль ее животик выглядит совсем не плоским, передают очевидцы.

Для примерки Ирина выбрала полностью черный наряд, который также удачно скрывал округлившийся животик.

Фото: globallookpress, instagram