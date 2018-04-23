Marc Jacobs представили летнюю коллекцию макияжа Coconut Fantasy Makeup Collection

В состав каждого продукта коллекции вошли ингредиенты кокоса, увлажняющие кожу и ухаживающие за ней.

Хитом коллекции стала cемицветная палетка теней для век Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette, включающая в себя семь оттенков с разными финишами — матовым, сатиновым, мерцающим и металлическим. В коллекцию также вошли гелевый розово-золотой хайлайтер Dew Drops Coconut Gel Highlighter с кокосовой водой, матовый бронзер O!Mega Bronzer и прозрачная рассыпчатая пудра для лица Finish-Line Perfecting Coconut Setting Powder, содержащая в своем составе пять форм кокосового и какао-масла.

С сегодняшнего дня Marc Jacobs Coconut Fantasy Makeup Collection Summer2018 поступила в международную продажу. Стоит отметить, что все продукты коллекции выпущены лимитированным тиражом.