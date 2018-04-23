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Marc Jacobs представили летнюю коллекцию макияжа Coconut Fantasy Makeup Collection
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Marc Jacobs представили летнюю коллекцию макияжа Coconut Fantasy Makeup Collection 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
В состав каждого продукта коллекции вошли ингредиенты кокоса, увлажняющие кожу и ухаживающие за ней.
Хитом коллекции стала cемицветная палетка теней для век Eye-Conic Multi-Finish Eyeshadow Palette, включающая в себя семь оттенков с разными финишами — матовым, сатиновым, мерцающим и металлическим. В коллекцию также вошли гелевый розово-золотой хайлайтер Dew Drops Coconut Gel Highlighter с кокосовой водой, матовый бронзер O!Mega Bronzer и прозрачная рассыпчатая пудра для лица Finish-Line Perfecting Coconut Setting Powder, содержащая в своем составе пять форм кокосового и какао-масла.
С сегодняшнего дня Marc Jacobs Coconut Fantasy Makeup Collection Summer2018 поступила в международную продажу. Стоит отметить, что все продукты коллекции выпущены лимитированным тиражом.
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