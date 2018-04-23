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Lancome выпустили весенний набор для макияжа губ L’Absolu Rouge Lipstick Trio
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Lancome выпустили весенний набор для макияжа губ L’Absolu Rouge Lipstick Trio 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
Lancome выпустили весенний набор для макияжа губ L’Absolu Rouge Lipstick Trio в новом драгоценном футляре с эксклюзивной гравировкой во французском стиле. В набор вошли три оттенка помады для губ L`Absolu Rouge, бальзам для губ Universelle La Base Rosy и кремовая основа под помаду.
Набор выпущен лимитированным тиражом, однако это касается только уникальной гравированной упаковки. Все оттенки и так доступны в настоящей коллекции Lancome. С 20 апреля набор можно приобрести в Азии. В ближайшее время L’Absolu Rouge Lipstick Trio также поступит в международную продажу.
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