Гага внезапно стала настоящей леди

Если бы не черные очки и белые волосы, то Гагу и вовсе было бы не узнать… Папарацци засняли любительницу розовых челок, латексных костюмов и шипов в невероятно женственном образе.

Певица чуть ли не впервые в жизни примерила классические черные «лодочки» не с сетчатыми рваными колготками, а элегантным пальто. В таком виде «мама всех монстров» отправилась на свидание со своим бойфрендом Кристианом Карино

А дабы окончательно всех повергнуть в легкий шок, образ артистка дополнила лаконичным черным клатчем. Интересно, что в таком виде певица больше похожа на Викторию Бекхэм нежели на саму себя…

Поклонники тут же решили, что это новый роман так влияет на звезду. Ведь по словам самой Гаги, Кристиан Карано не только ее во всем поддерживает, но и впервые в жизни дал ей возможность почувствовать себя беззащитной и слабой…

Да, и отношения у пары, кажется, весьма серьезные. Ведь еще в ноябре судя по заветному колечку на том самом пальце певицы, можно было догадаться, что парочка уже помолвлена.

Любопытно, что роман Гаги и 48-летнего Карано начался с деловых отношений. Ведь изначально певица приняла Кристиана на должность своего агента. Но именно он заставил «маму монстров» забыть свою прежнюю любовь — актера Тейлора Кинни.

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