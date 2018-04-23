Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании Saint Laurent

Это не первое сотрудничество Кайи и модного Дома — в феврале она демонстрировала осенне-зимнюю коллекцию марки на Неделе моды в Париже, а теперь в сети появились первые кадры и ролик из новой рекламной кампании Saint Laurent. Ими Гербер поделилась со своими подписчиками в Instagram, собрав тысячи восторженных отзывов. Для музыкального сопровождения видео была выбрана песня Venus in Furs группы Velvet Undeground, которая отражает дух новой коллекции. В нее вошли вельветовые джинсы, рубашки, а также верхняя одежда из кожи и меха.

@ysl @anthonyvaccarello @davidsimsofficial

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

19 Апр 2018 в 8:33 PDT @YSL by @anthonyvaccarello and @davidsimsofficial #YSL15

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

19 Апр 2018 в 8:29 PDT попкорнnews