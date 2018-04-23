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Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании Saint Laurent
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Кайя Гербер снялась в новой рекламной кампании Saint Laurent 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Кайя Гербер продолжает уверенно штурмовать мир высокой моды. 16-летняя дочь Синди Кроуфорд уже является музой одного из самых именитых людей в мире моды — Карла Лагерфельда — и рекламирует марку Chanel, а теперь девушка еще и представляет бренд Saint Laurent.
Это не первое сотрудничество Кайи и модного Дома — в феврале она демонстрировала осенне-зимнюю коллекцию марки на Неделе моды в Париже, а теперь в сети появились первые кадры и ролик из новой рекламной кампании Saint Laurent. Ими Гербер поделилась со своими подписчиками в Instagram, собрав тысячи восторженных отзывов. Для музыкального сопровождения видео была выбрана песня Venus in Furs группы Velvet Undeground, которая отражает дух новой коллекции. В нее вошли вельветовые джинсы, рубашки, а также верхняя одежда из кожи и меха.
@ysl @anthonyvaccarello @davidsimsofficial
Публикация от Kaia (@kaiagerber)
19 Апр 2018 в 8:33 PDT  @YSL by @anthonyvaccarello and @davidsimsofficial #YSL15
Публикация от Kaia (@kaiagerber)
19 Апр 2018 в 8:29 PDT  попкорнnews
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