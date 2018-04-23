Раздеваться перед мужем тоже нужно уметь! Инструкция 1937 года взорвала Интернет!

Если у вас мало опыта — не нужно переживать. В далеком 1937 году была опубликована интересная инструкция о том, как правильно снимать платье в присутствии мужчины. Давайте же посмотрим на мастер-класс от профессора эротических наук того времени Джун Сэн Клэр (блондинка). Вторая девушка — темненькая — показывает, как делать не правильно. 1. Правильно — справа, а неправильно — слева. Нельзя жаловаться мужу, что это ужасное платье очень тяжело снять. Вместо этого неторопливо и сексуально спустите его на бедра.

2. Снятое платье не должно быть у вас в руках (слева). Сделайте так, чтобы оно элегантно упало на пол (справа). Супруг оценит!

3. Закрепим: платье не нужно снимать через голову. Это выглядит совсем не сексуально!

4. Следите за выражением своего лица.

5. Упавшее платье поднимите и аккуратно сложите.

6. Не стоит стесняться и постоянно прикрывать пикантные части тела.

7. Снимая чулки, сядьте или станьте в эффектную позу, пусть муж увидит все самое интересное и будет мечтать о продолжении в постели.

8. Снимайте чулки не спеша, и не забывайте при этом соблазнительно улыбаться.

9. Но не так весело! Когда снимаешь чулки, не нужно делать такое лицо!

10. Если у вас есть такая прекрасная возможность показать себя во всей красе, ей нужно пользоваться! Покажите себя с каждой стороны. Пусть супруг насладиться видом!

11. Теперь наденьте свой самый милый домашний халатик и идите к любимому мужу!

Конечно, сейчас это выглядит глупо. Но все-таки что-то в этих правилах есть! Я думаю, что у каждой женщины есть свое внутреннее чутье на то, что считается соблазнительным, а также как и когда это нужно делать. Если вам тоже понравилось это пособие, поделитесь им с друзьями! Им тоже будет интересно на это взглянуть!