Ирина Пегова поделилась очень горячим снимком в нижнем белье

Ирина Пегова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа и театра. И она с удовольствием демонстрирует свои достоинства, делясь с поклонниками сексуальными снимками.

Так, на днях Ирина опубликовала фото, на котором она позирует в одном бельевом корсете и длинной черной юбке. «Из серии — к чему это? Или Девушка в черном!» — так подписала пост актриса.

Фолловеры тут же осыпали звезду комплиментами: «Какая стройная красавица, просто богиня», «Невероятно чувственное фото», «Ирина, вы потрясающе выглядите».

Фото: Instagram