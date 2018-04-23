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Ирина Пегова поделилась очень горячим снимком в нижнем белье
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Ирина Пегова поделилась очень горячим снимком в нижнем белье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ирина Пегова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа и театра. И она с удовольствием демонстрирует свои достоинства, делясь с поклонниками сексуальными снимками.
Так, на днях Ирина опубликовала фото, на котором она позирует в одном бельевом корсете и длинной черной юбке. «Из серии — к чему это? Или Девушка в черном!» — так подписала пост актриса.
Фолловеры тут же осыпали звезду комплиментами: «Какая стройная красавица, просто богиня», «Невероятно чувственное фото», «Ирина, вы потрясающе выглядите».
Фото: Instagram
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