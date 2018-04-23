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Беременная Кэндис Свейнпол в коротком платье на прогулке с семьёй в Бразилии (фото)
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Беременная Кэндис Свейнпол в коротком платье на прогулке с семьёй в Бразилии (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Минувшее воскресенье, 22 апреля, беременная модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол провела на прогулке. Папарацци засняли звезду, когда она выходила из своего дома в бразильском городе Витория вместе с семьей.
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол
На прогулку модель надела лёгкое удобное платье с узором в горошек и тапочки. Что же касается её бьюти-образа, то на Свейнпол не было ни грамма макияжа, а волосы были уложены мягкими волнами. Кстати, лицо звезды было очень серьёзным и даже озабоченным…
Напомним, что о своей второй беременности Кэндис сообщила в декабре прошлого года. Когда появится малыш, модель не уточняет. Но у него со старшим братом будет совсем небольшая разница в возрасте. Первенец Кэндис и Херманна Николи родился 7 октября 2016 года.
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