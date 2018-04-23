Беременная Кэндис Свейнпол в коротком платье на прогулке с семьёй в Бразилии (фото)

Минувшее воскресенье, 22 апреля, беременная модель Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол провела на прогулке. Папарацци засняли звезду, когда она выходила из своего дома в бразильском городе Витория вместе с семьей.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

На прогулку модель надела лёгкое удобное платье с узором в горошек и тапочки. Что же касается её бьюти-образа, то на Свейнпол не было ни грамма макияжа, а волосы были уложены мягкими волнами. Кстати, лицо звезды было очень серьёзным и даже озабоченным…