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Хлоя Морец появилась на публике в «цирковом» костюме
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Хлоя Морец появилась на публике в «цирковом» костюме 

Журнал ОК! 3 часа назад
Кажется, 21-летняя Хлоя Морец подсела на металлик. Этот оттенок последнее время превалирует в ее гардеробе. На премии GLAAD Media Awards она появилась в серебристом платье с розовыми рюшами, а на кинофестиваль Tribeca надела костюм, похожий на цирковой.
Хлоя Морец
Черные брюки Хлоя дополнила лаковыми ботинками, удлиненным металлизированным жилетом и тоненькой рубашкой с объемными рукавами. Волосы модель убрала в пучок, оставив только челку, а в макияже сделала акцент на скулы, использовав розовые румяна.
Хлоя Морец
Напомним, что не так давно Хлоя рассталась со своим бойфрендом Бруклином Бекхэмом, с которым состояла в отношениях с 2014 года. Папарацци заметили парня в объятиях канадской модели Лекси Фуд и распространили снимки в СМИ. После этого Хлоя сняла кольцо, подаренное ей Бруклином. Интернет-пользователям стало понятно: молодые люди больше не вместе.
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