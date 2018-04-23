Хлоя Морец появилась на публике в «цирковом» костюме

Кажется, 21-летняя Хлоя Морец подсела на металлик. Этот оттенок последнее время превалирует в ее гардеробе. На премии GLAAD Media Awards она появилась в серебристом платье с розовыми рюшами, а на кинофестиваль Tribeca надела костюм, похожий на цирковой.

Хлоя Морец

Черные брюки Хлоя дополнила лаковыми ботинками, удлиненным металлизированным жилетом и тоненькой рубашкой с объемными рукавами. Волосы модель убрала в пучок, оставив только челку, а в макияже сделала акцент на скулы, использовав розовые румяна.

Хлоя Морец

Напомним, что не так давно Хлоя рассталась со своим бойфрендом Бруклином Бекхэмом, с которым состояла в отношениях с 2014 года. Папарацци заметили парня в объятиях канадской модели Лекси Фуд и распространили снимки в СМИ. После этого Хлоя сняла кольцо, подаренное ей Бруклином. Интернет-пользователям стало понятно: молодые люди больше не вместе.