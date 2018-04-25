Свадебные платья от Сары Джессики Паркер: какие они 

Сара Джессика Паркер слывет одной из самых стильных актрис Голливуда. Ее внешность частенько критикуют, ведь она не соответствует популярным канонам красоты, но умение Сары одеваться признают все.
После сериала «Секс в большом городе» сотни поклонниц Керри Брэдшоу начали скупать дизайнерские лодочки, носить юбки-пачки с топиками и смело сочетать красное с розовым. Зная о популярности стиля своей героини, актриса уже выпустила коллекцию обуви. И не одну! Говорят, они неплохо продаются.
Теперь же Сара совместно с одной американской маркой запустила коллекцию подвенечных платьев. Сезон свадеб вот-вот начнется, и невесты уже пребывают в поисках идеально сидящего платья. В коллекцию также вошли наряды для подружек невесты: сарафаны, платья-футляры, комбинезоны. Плюс туфли и аксессуары. Позирует во многих вещах сама Джессика Паркер.
В общем и целом платья весьма лаконичны. Акцент сделан на детали — подол, отделанный перьями, изящный ремешок на талии, умеренную вышивку. Кроме того, голливудская актриса предлагает под наряд невесты не только традиционные белые, но и синие, а также красные туфли. Как тебе коллекция актрисы?