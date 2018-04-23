Новые ароматы от Ким Кардашьян. Летом они тебе пригодятся!

Ким Кардашьян (37) разошлась не на шутку. В последнее время мы только и успеваем следить за очередными новинками и многочисленными бьюти-коллаборациями звезды. На этот раз жена Канье Уэста (40) запускает коллекцию «пляжных» ароматов. Она выложила в Instagram фотографию (силуэт женской фигуры из песка) и подписала: «Скоро. 30.04».

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Напомним, что в ноябре 2017-го Ким решила добавить к своей косметической линии KKW ароматы KKW Fragrances, которые разобрали за шесть дней (!), и банковский счет звезды пополнился на 14 млн долл. Не знаем, сколько заработает на «пляжных» ароматах Кардашьян, но это точно будут горячие новинки! Не забудь — появятся они на официальном сайте уже 30 апреля.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-aromaty-ot-kim-kardashyan-letom-oni-tebe-prigodyatsya/