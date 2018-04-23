Ещё
Новые ароматы от Ким Кардашьян. Летом они тебе пригодятся!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые ароматы от Ким Кардашьян. Летом они тебе пригодятся! 

Peopletalk 33 минуты назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37) разошлась не на шутку. В последнее время мы только и успеваем следить за очередными новинками и многочисленными бьюти-коллаборациями звезды. На этот раз жена Канье Уэста (40) запускает коллекцию «пляжных» ароматов. Она выложила в Instagram фотографию (силуэт женской фигуры из песка) и подписала: «Скоро. 30.04».
все слайды
Напомним, что в ноябре 2017-го Ким решила добавить к своей косметической линии KKW ароматы KKW Fragrances, которые разобрали за шесть дней (!), и банковский счет звезды пополнился на 14 млн долл. Не знаем, сколько заработает на «пляжных» ароматах Кардашьян, но это точно будут горячие новинки! Не забудь — появятся они на официальном сайте уже 30 апреля.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-aromaty-ot-kim-kardashyan-letom-oni-tebe-prigodyatsya/
Peopletalk: последние новости
Верджил Абло представил линейку купальников Off/White Топ-30 самых красивых платьев, чтобы выйти замуж Топ самых дорогих платьев российских звезд: речь идет о миллионах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»38
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею14
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение