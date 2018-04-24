Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.

В коллаборации с визажистом Марио Дедивановиком Кардашьян разработала линию KKWxMario из 10 блестящих и матовых теней нейтральных оттенков с названиями, такими как Miami, Armenian, и Bronzy. Перечень цветов дополнен ярко-синим Libra и фиолетовым Vegas с блестками.

Палитра Кайли Дженнер Royal Peach так же состояла из оттенков nude, среди которых был один фиолетовый и синий цвета.

«Почему палитра Ким и Марио абсолютно такая же, как Royal Peach Palette Кайли, только чуть меньше?» — заметила одна из ее поклонниц в Twitter. Другие пользователи соцсети поддержали ее постами на своих страницах.

В апреле Кайли Дженнер выпустила губную помаду зеленого цвета в рамках новой линии своего бренда Kylie Cosmetics. Мать новорожденной Сторми опубликовала в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует оттенок Ironic на своих губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.