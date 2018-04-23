Сестра Кардашьян снялась в провокационной фотосессии в коже и латексе

Старшая сестра из семейства Кардашьян — 39-летняя Кортни — снялась в откровенной фотосессии для журнала V Magazine, примерив одежду из кожи и латекса.

Кортни Кардашьян появились на страницах журнала в розовом пальто на голом теле, голубом платье и черном лакированном тренче с кожаным бюстгальтером. Мать троих детей продемонстрировала свою спортивную фигуру и отличную физическую форму, пишет HD Fashion & Lifestyle.

Визажисты для создания образов Кардашьян использовали косметику из коллекция Kourt x Kylie — это ее совместная с сестрой Кайли Дженнер косметическая линейка.

«Я так счастлива, что Кортни представила нашу коллекцию таким уникальным образом», — сказала Дженнер.

Автором фотосессии художник Грег Свалес.