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Сестра Кардашьян снялась в провокационной фотосессии в коже и латексе
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Сестра Кардашьян снялась в провокационной фотосессии в коже и латексе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Старшая сестра из семейства Кардашьян — 39-летняя Кортни — снялась в откровенной фотосессии для журнала V Magazine, примерив одежду из кожи и латекса.
Кортни Кардашьян появились на страницах журнала в розовом пальто на голом теле, голубом платье и черном лакированном тренче с кожаным бюстгальтером. Мать троих детей продемонстрировала свою спортивную фигуру и отличную физическую форму, пишет HD Fashion & Lifestyle.
Визажисты для создания образов Кардашьян использовали косметику из коллекция Kourt x Kylie — это ее совместная с сестрой Кайли Дженнер косметическая линейка.
«Я так счастлива, что Кортни представила нашу коллекцию таким уникальным образом», — сказала Дженнер.
Автором фотосессии художник Грег Свалес.
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