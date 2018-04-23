Французы поддержали чемпионат мира по футболу в России

Французский бренд-производитель мужской одежды, обуви и аксессуаров класса люкс Zilli представил капсульную коллекцию, выпуск которой приурочен к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 23 апреля.

В линейку вошли спортивный костюм из хлопка и шелка темно-синего цвета с замшевой отделкой, две футболки (синяя и белая) с принтом на тему футбола, два поло из хлопка и шелка и джинсы из хлопка стрейч. Джинсы и спортивный костюм украшены вышивкой Moscow 2018. Вся одежда произведена в Италии.. Капсульная коллекция будет эксклюзивно представлена в московских бутиках Zilli в мае 2018 года.

Компания Zilli основана в 1967 году во Франции. Специализируется на производстве мужской одежды и обуви класса люкс из натуральных материалов, в том числе кашемира и экзотической кожи. Также выпускает аксессуары: сумки, багаж, галстуки, ремни, очки. Штаб-квартира и производство расположены в Лионе.

В конце 2017 года в Москве в Третьяковском проезде открылся флагманский бутик марки. Наряду с регулярными сезонными коллекциями в магазине предлагаются вещи made-to-measure (по индивидуальному заказу). В частности, это куртки из крокодиловой кожи с воротником из меха норки.