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Разноцветный макияж глаз — новый Insta-тренд
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Разноцветный макияж глаз — новый Insta-тренд 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Бьюти-блогеры снова задают тренды, и на этот раз они предлагают нам красить глаза в разные оттенки. По словам Insta-визажиста Тейши Уильямс, такой макияж позволяет выразить себя и быть яркой! «По гороскопу я Близнецы. И мне всегда была присуща некая двойственность, поэтому такой мейкап помог мне показать миру настоящую себя, — делится девушка. — Но при этом любой человек, неважно, какой у него знак зодиака, тоже может сделать нечто подобное. Ведь это так круто».
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яКстати, даже профессиональные визажисты согласны с блогерами, такой двойной макияж выглядит необычно и красиво. «Если хочется добавить красок в свой образ, всегда можно использовать каялы разных оттенков, скажем, правый глаз подвести розовым, а левый — голубым», — отмечает визажист из Голландии Селин Бернаертс (она, кстати, готовила моделей для разных изданий и рекламных кампаний, например для съемок в журналы Cosmogirl и Viva Magazine, проекта pansymag.com).
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А ты решишься на такой макияж?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/raznotsvetnyj-makiyazh-glaz-novyj-insta-trend/
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