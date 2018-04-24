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Фэшн-баттл: Светлана Лобода VS Виктория Исакова. Голосуйте, чей образ вам нравится больше
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Фэшн-баттл: Светлана Лобода VS Виктория Исакова. Голосуйте, чей образ вам нравится больше 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Лобода, чей образ недавно прокомментировала наш эксперт по моде, надела синий брючный костюм в мелкий рубчик с брюками модного в этом сезоне фасона клеш от бедра и пиджаком oversize с прорезями на локтях. Под пиджак Светлана надела белую водолазку под горло и поддержала ее белыми ботильонами. Образ завершает черный фактурный клатч. Волосы певица уложила легкими волнами и сделала макияж с акцентом на глаза — в розовых тонах с черной растушеванной стрелкой.
У актрисы Виктории Исаковой похожий образ: синий брючный костюм oversize из бархатной ткани, которая держится в топе трендов уже несколько сезонов подряд. Под пиджаком у Виктории белая футболка с овальным вырезом, а на ногах — белые кроссовки на массивной подошве, которые делают образ более спортивным и непринужденным. Волосы актриса уложила легкими кудрями, а макияж сделала в натуральном стиле, подчеркнув глаза мягкими стрелками.
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