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Светлана Бондарчук надела платье для стильных и смелых особ
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Светлана Бондарчук надела платье для стильных и смелых особ 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Бондарчук Фото: Евгения НОВОЖЕНИНА/РИА Новости
С тех пор, как в жизни экс-супруги режиссера появился молодой бойфренд — светский фотограф Сергей Табунов, поклонники то и дело любуются в Инстаграме ее соблазнительными снимками. «Только влюбленный мужчина может делать такие кадры», — пишут Светлане в комментариях. Неудивительно, что в 49 лет она даже начала сниматься в смелых фотосессиях топлес — чего раньше не позволяла себе в браке с Федором. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Светлана — бывшая модель и редактор глянцевого журнала, она умеет выбирать дизайнерские наряды и, самое главное, знает, как их носить. Чтобы выйти в свет в алом платье с таким декольте и фантазийными рукавами, нужна определенная смелость и стиль. У Светланы есть и то и другое. Это именно тот случай, когда придраться абсолютно не к чему.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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