Светлана Бондарчук надела платье для стильных и смелых особ

С тех пор, как в жизни экс-супруги режиссера появился молодой бойфренд — светский фотограф Сергей Табунов, поклонники то и дело любуются в Инстаграме ее соблазнительными снимками. «Только влюбленный мужчина может делать такие кадры», — пишут Светлане в комментариях. Неудивительно, что в 49 лет она даже начала сниматься в смелых фотосессиях топлес — чего раньше не позволяла себе в браке с Федором. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Светлана — бывшая модель и редактор глянцевого журнала, она умеет выбирать дизайнерские наряды и, самое главное, знает, как их носить. Чтобы выйти в свет в алом платье с таким декольте и фантазийными рукавами, нужна определенная смелость и стиль. У Светланы есть и то и другое. Это именно тот случай, когда придраться абсолютно не к чему.