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СМИ: Кристина Орбакайте станет бабушкой
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СМИ: Кристина Орбакайте станет бабушкой 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
По Instagram красавицы-модели можно заметить, что она стала отдавать предпочтение ракурсам «с интригой» и резко сменила стиль одежды и жизни: на смену откровенным топам и платьям пришли объемные вещи, которые могут скрывать увеличившийся живот, а вместо отвязных танцев девушка теперь устраивает семейные фотосессии.
Никита Пресняков и Алена Краснова перед свадьбой встречались несколько лет. Прошлым летом они сыграли роскошную свадьбу. Интересно, как отнесутся к новости будущие бабушка и дедушка — 46-летняя Кристина Орбакайте и ее экс-супруг, 50-летний Владимир Пресняков?
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Фото:Instagram
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