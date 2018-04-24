СМИ: Кристина Орбакайте станет бабушкой 

По Instagram красавицы-модели можно заметить, что она стала отдавать предпочтение ракурсам «с интригой» и резко сменила стиль одежды и жизни: на смену откровенным топам и платьям пришли объемные вещи, которые могут скрывать увеличившийся живот, а вместо отвязных танцев девушка теперь устраивает семейные фотосессии.
Никита Пресняков и Алена Краснова перед свадьбой встречались несколько лет. Прошлым летом они сыграли роскошную свадьбу. Интересно, как отнесутся к новости будущие бабушка и дедушка — 46-летняя Кристина Орбакайте и ее экс-супруг, 50-летний Владимир Пресняков?
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Фото:Instagram