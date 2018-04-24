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«Мой особенный день!» Анна Седокова выбрала роскошное свадебное платье
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«Мой особенный день!» Анна Седокова выбрала роскошное свадебное платье 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Для эффектного фото Седокова позировала с маленьким сыном Гектором — своим третьим ребенком.
— подписала снимок певица. За кого она собралась замуж в платье с аппетитным декольте Tarik Ediz, Анна Седокова не созналась, а также не стала уточнять, действительно ли оно необходимо ей для свадьбы. Однако недавно певица рассекретила роман с фотографом Даниилом Величко: влюбленные появились вместе в свете, держались за руки и обнимались. А как тебе свадебное платье Анны Седоковой?
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Фото:Instagram
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