«Мой особенный день!» Анна Седокова выбрала роскошное свадебное платье

Для эффектного фото Седокова позировала с маленьким сыном Гектором — своим третьим ребенком.

— подписала снимок певица. За кого она собралась замуж в платье с аппетитным декольте Tarik Ediz, Анна Седокова не созналась, а также не стала уточнять, действительно ли оно необходимо ей для свадьбы. Однако недавно певица рассекретила роман с фотографом Даниилом Величко: влюбленные появились вместе в свете, держались за руки и обнимались. А как тебе свадебное платье Анны Седоковой?

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Фото:Instagram