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Неделя моды в Санкт-Петербурге: Alezzy осень-зима 2018
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Неделя моды в Санкт-Петербурге: Alezzy осень-зима 2018 

FashionTime 44 минуты назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Пелевина На второй день недели моды в Санкт-Петербурге были показаны не менее интересные коллекции. Привлекла внимание дизайнер Виктория Флеровна, основатель бренда Viktoria Fleur, передавшая через коллекцию французский дух 30-х годов XX века.
Атмосфера
Сегодня мы видим много casual образов, многослойности и денима на показах дизайнеров. Бренд Viktoria Fleur удивил гостей зарытыми силуэтами в темных тонах, шляпками и перчатками. Это выглядело одновременно уверенно, скромно и сексуально. Коллекция, получившая название «Дыхание Парижа», соединила в себе как страсть ночного города, так и шарм особ, живущих в XX веке.
Одежда
Вся коллекция выполнена исключительно в черно-белой гамме. Черные платья разного кроя: приталенные ниже колена, без вырезов и объемными рукавами, иногда дополненные юбкой-баской. Длинные платья в пол свободного кроя с кокеткой. Костюмы из атласного струящегося материала в комбинации с белыми рубашками из хлопка и с атласными бантами на шее. Все образы дополняются мехом рыжей лисы, добавляя к темной гамме пылкости светской жизни парижанок.
Обувь и аксессуары
Платья и костюмы были дополнены классическими лодочками на каблуке, а также перчатками из атласа и разнообразным головными уборами: береты, котелки, хомбург, трибли. Одним из элементов, отправляющих гостей в 30-е года были мундштуки, которые модели несли в руках. Из аксессуаров образы были использованы только ожерелья из жемчуга.
Бьюти
Моделям был сделаны традиционный smoky eyes и насыщенно-красные губы. Волосы все уложены легкой волной, никакой вычурности и дерзости в образах не присутствовало.
В итоге, основным элементами всей коллекции были: черно-белые макси платья из атласного и костюмного материалов, дополненные шляпами, перчатками и классическими лодочками. А чтобы не потеряться в массе темных красок, было сделано два акцента: первый на макияже с красными губами и второй на накидках из меха лисы.
Viktoria Fleur Viktoria Fleur Viktoria Fleur Viktoria Fleur Viktoria Fleur
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