Ещё
Пэрис Хилтон выбрала платье, в котором пойдет под венец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Хилтон выбрала платье, в котором пойдет под венец 

Журнал ОК! 1 час назад
Пэрис Хилтон занята подготовкой к церемонии бракосочетания с манекенщиком Крисом Зилкой. Пара уже рассказала о том, в какой церкви состоится венчание.
Мы делаем платье под заказ, так что оно будет действительно особенным. Мы рассматривали множество самых разных вариантов, ведь я дружу с многими талантливыми дизайнерами. Так что, это был действительно трудный выбор!, — рассказала невеста.
Подробнее о наряде звезда не рассказала: она планирует держать детали в секрете до наступления «дня X».
Пэрис Хилтон
В Сети предполагают, что платье для дивы сделает модельер Джереми Скотт. На это намекнула сама Пэрис в разговоре с изданием People, заявив, что Джереми знал ее еще подростком. Хилтон кажется, что Скотт прекрасно знает ее вкус.
Ранее Пэрис сказала, что хотела бы наряд в стилистике диснеевских принцесс.
Пэрис Хилтон
Напомним, что Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке в январе 2018. Предложение любимой 33-летний актер сделал во время катания на лыжах в Аспене, Колорадо. О счастливом событии светская дива сообщила в своем Инстаграм. Также Хилтон призналась, что уже планирует свадьбу и что мечтает родить дочь.
Журнал ОК!: последние новости
6 джинсовых вещей, которые обязательно нужны вам в этом сезоне Джиджи Хадид с размахом отметила день рождения Мелания Трамп и Брижит Макрон вышли в свет в очень похожих образах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой229
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали17
7 женских фантазий о сексе9
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею38
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение