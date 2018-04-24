Пэрис Хилтон выбрала платье, в котором пойдет под венец

Пэрис Хилтон занята подготовкой к церемонии бракосочетания с манекенщиком Крисом Зилкой . Пара уже рассказала о том, в какой церкви состоится венчание.

Мы делаем платье под заказ, так что оно будет действительно особенным. Мы рассматривали множество самых разных вариантов, ведь я дружу с многими талантливыми дизайнерами. Так что, это был действительно трудный выбор!, — рассказала невеста.

Подробнее о наряде звезда не рассказала: она планирует держать детали в секрете до наступления «дня X».

Пэрис Хилтон

В Сети предполагают, что платье для дивы сделает модельер Джереми Скотт . На это намекнула сама Пэрис в разговоре с изданием People, заявив, что Джереми знал ее еще подростком. Хилтон кажется, что Скотт прекрасно знает ее вкус.

Ранее Пэрис сказала, что хотела бы наряд в стилистике диснеевских принцесс.

Пэрис Хилтон

Напомним, что Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке в январе 2018. Предложение любимой 33-летний актер сделал во время катания на лыжах в Аспене, Колорадо. О счастливом событии светская дива сообщила в своем Инстаграм. Также Хилтон призналась, что уже планирует свадьбу и что мечтает родить дочь.