Легендарные вещи: всё, что вы ещё не знаете о сумке Chanel 2.55 

1 Почему сумка Chanel 2.55 так называется? В названии сумочки зашифрована дата её создания. В феврале 1955 года первый конверт 2.55 появился на прилавках фирменного бутика Chanel в Париже.
«Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь» Коко Шанель
2 Какая она, классическая сумка 2.55? из кожи чёрного цвета прямоугольной формы простёганная ромбами с длинной ручкой-цепочкой основное отделение закрывается на клапан продублирована подкладкой бордового цвета Конечно, каждый год коллекция сумок пополняется новыми вариантами: яркие цвета, размер, материал и декор у сумок 2.55 могут быть самыми разными. Но классическая чёрная версия из года в год остаётся самой популярной. Модель Даутцен Крус с сумкой Chanel 2.55 3 В чём секрет её успеха? Сумка 2.55 совершила в истории моды такой же радикальный переворот, как и другое творение Мадемуазель Шанель — маленькое чёрное платье. Вопреки расхожему заблуждению, это вовсе не первая сумка на цепочке в истории моды: подобные модели существовали задолго до того, как Шанель представила миру свою 2.55. Но надо признать, что сумочки-кисеты эпохи ар-деко были отнюдь не так удобны, как творение Коко. В 50-х годах прошлого века сумки с ручками считались прерогативой военнослужащих или хозяйственной атрибутикой, но никак не объектом моды. Только Коко Шанель отважилась снабдить небольшую прямоугольную сумку-конверт цепочкой — и тем самым избавила женщин от неудобства постоянно сжимать клатч в руках. И вот уже на протяжении шестидесяти с лишним лет мода на аксессуары развивается в направлении, заданном стандартами 2.55. Сама Мадемуазель предпочитала чёрный вариант с двумя короткими ручками-цепочками. Первую сумку 2.55 Коко Шанель сделала для себя. «Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю» Коко Шанель 4 Кожаная или из джерси? Первая сумочка 2.55 был выполнена из любимого материала Шанель, джерси, и снабжена шёлковой подкладкой. Для вечера такой вариант подходил, но для повседневной носки сумка оказалась слишком мягкой. Клиентки, которые сразу же влюбились в новую модель сумки, и просили Шанель сделать более практичную дневную версию — из кожи и с более скромным декором цепочки. Оба варианта: и кожаный, и тканевый, теперь относятся к классическим, выбирайте тот, который больше нравится. Сумка 2.55 из гладкой кожи на показе Chanel. Сумка 2.55 из расшитого твида на показе Chanel. 5 Почему в цепочку вплетена ленточка? Сумочка 2.55 задумывалась как вечерняя, носить её предполагалось с открытым платьем из деликатной ткани. Чтобы цепочка не царапала кожу на плече и не цепляла платье, появилась оригинальная деталь оформления — полоска шёлковой ленты (или тонкой кожи), словно вплетённая между звеньев цепочки. Как бы ни менялось оформление сумочки, цепочка декорированная кожей остаётся неизменным элементом. «Я знаю женщин. Они обожают цепи. Так дайте же им их!» Коко Шанель 6 Застёжка Classic Flaps Classic Flaps — застёжка-монограмма из двух сплетённых литер «С», смотрящих в разные стороны, — инициалов Coco Chanel — украшает сумочку 2.55 не так уж давно, с 80-х годов. Этот эффектный штрих придумал Карл Лагерфельд. Первоначально же застёжка была прямоугольной и называлась «замок мадемуазель». 7 Что у неё внутри? Эффект «сумка в сумке» — ещё одна особенность сумки Chanel 2.55, в которую невозможно не влюбиться. Карман-клапан надёжно скрывает содержимое сумочки от любопытных глаз, при этом, словно подкладка классического жакета, составляет с сумкой единое целое. Кстати, подкладка сумки в классическом её исполнении — бордовая. Этот цвет, по одной из версий, Шанель выбрала, чтобы удобнее было искать в сумочке мелкие предметы. Другая легенда гласит, что Мадемуазель выбрала для оформления подкладки оттенок, напоминающий ей цвет форменных платьев приюта, в котором прошли её детские годы. Внутри сумки предусмотрены отделения для самого необходимого: кармашек для помады (без неё, по мнению Шанель, немыслимо выйти из дома) зеркальца и пудреницы, потайной кармашек poche de secret на молнии — для любовных писем и карман, расположенный на виду — для визиток. Ещё один карман, наружний, предназначен для театральных билетов. А его полукруглая форма — оммаж к одной из любимых картин Шанель, очертания края накладного кармана напоминают загадочную улыбку Джаконды. Очертания накладного кармана на сумке 2.55 напоминают загадочную улыбку Моны Лизы. «Роскошь — это когда изнанка так же хороша, как и лицевая сторона» Коко Шанель 8 Почему она стёганая? Ещё одна узнаваемая деталь сумочки 2.55 — выстеганный орнамент из ромбов. Этот отличительный знак, ставший одним из символов Дома моды Chanel, Мадемуазель позаимствовала с традиционных жокейских курток. Страсть Шанель к верховой езде (как и громкие, скандальные романы с аристократами-игроками в поло) зашифрована в каждом стежке. Кстати, для того чтобы добиться идеальной строчки, была создана специальная швейная машинка. И технология обработки материала не меняется на протяжении всех этих лет. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1760362762389503362_695995017"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); 9 Что нового в коллекции этого года? Существует множество вариаций на тему классической 2.55. Для тех, кто ищет свежие, оригинальные решения, этим летом дизайнеры Chanel предлагают яркие сумки с прозрачными вставками. 10 Кто носит сумку 2.55? Одна из причин популярности сумок Сhanel кроется в их универсальности. Они сочетаются и со строгим костюмом, и с джинсами, и с вечерним платьем. Уместны в гардеробе деловой женщины и светской львицы. Не удивительно, что знаменитости не расстаются со своими любимыми 2.55, и регулярно выкладывают в Instagram фото с любимым аксессуаром. Пэрис ХилтонНикки ХилтонРита ОраДжессика ЧестейнГвинет ПэлтроуКим КардашянКортни КардашянИрина ШейкЛеди ГагаКелли Осборн Фото: Chanel.com, Instagram.com