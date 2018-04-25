Верна себе: Бритни Спирс показала то, что стоило прикрыть

Бритни Спирс Фото: F. SSADOU/globallookpress.com Последний год Бритни, если судить по ее Инстаграму, днюет и ночует в спортзале. И опять же, если верить снимкам в ее блоге, превратилась в тростинку. Реальность оказалась более суровой — артистка, хотя и очень похудела, все же осталась плотно сбитой. Что очень подчеркнуло это серебристое платье. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Бритни верна себе: ядреный загар, блондинистые волосы, тяжелый макияж и платье, обнажающее то, что лучше бы прикрыть. Артистке кажется, что чем больше она обтягивает фигуру и открывает ее, тем стройнее выглядит. Но это не так. Простое серебристое платье-футляр с юбкой до колена и закрытыми плечами смотрелось бы гораздо выигрышнее.