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Верна себе: Бритни Спирс показала то, что стоило прикрыть
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Верна себе: Бритни Спирс показала то, что стоило прикрыть 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бритни Спирс Фото: F. SSADOU/globallookpress.com  Последний год Бритни, если судить по ее Инстаграму, днюет и ночует в спортзале. И опять же, если верить снимкам в ее блоге, превратилась в тростинку. Реальность оказалась более суровой — артистка, хотя и очень похудела, все же осталась плотно сбитой. Что очень подчеркнуло это серебристое платье. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Бритни верна себе: ядреный загар, блондинистые волосы, тяжелый макияж и платье, обнажающее то, что лучше бы прикрыть. Артистке кажется, что чем больше она обтягивает фигуру и открывает ее, тем стройнее выглядит. Но это не так. Простое серебристое платье-футляр с юбкой до колена и закрытыми плечами смотрелось бы гораздо выигрышнее.
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