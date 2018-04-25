Головной убор из 90-х вернулся в массовое производство

Шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. Об этом сообщает Fashionista.

Впервые в 2018 году панамку заметили на неделе мужской моды в Париже, когда аксессуар продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых оказались Chanel , Burberry, а также коллаборация британского дизайнера Джонатана Андерсона с японским брендом Uniqlo. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.

Теперь панамку включили в свой ассортимент и другие марки, в том числе The North Face, adidas Originals и Acne Studios. Аксессуар доступен на официальных сайтах брендов.