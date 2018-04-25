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Головной убор из 90-х вернулся в массовое производство
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Головной убор из 90-х вернулся в массовое производство 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. Об этом сообщает Fashionista.
Впервые в 2018 году панамку заметили на неделе мужской моды в Париже, когда аксессуар продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых оказались Chanel, Burberry, а также коллаборация британского дизайнера Джонатана Андерсона с японским брендом Uniqlo. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.
Теперь панамку включили в свой ассортимент и другие марки, в том числе The North Face, adidas Originals и Acne Studios. Аксессуар доступен на официальных сайтах брендов.
В июне 2017 года российский дизайнер Гоша Рубчинский и британский модный дом Burberry выпустили совместную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. В линию вошли восемь предметов одежды, в том числе оригинальная интерпретация тренча Burberry, футболки, шорты и шляпы-панамки, разработанные совместно с британским мастером по изготовлению шляп Стивеном Джонсоном.
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Женский форум
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