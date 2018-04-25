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Супруга Константина Крюкова показала округлившийся живот
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Супруга Константина Крюкова показала округлившийся живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вот уже пять лет Константин Крюков счастлив в браке со своей второй супругой Алиной. Пара частые гости на светских мероприятиях. Вот и 24 апреля супруги появились на гала-ужине InStyle, который прошел в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля. Для выхода в свет Алина выбрала зеленое закрытое платье в пол. Внимание привлекает ее живот. Кажется, как будто за объемной моделью супруга актера скрывает округлившийся живот. Быть может, Алина и Константин ждут ребенка?
Напомним, от первого брака у Константина подрастает 10-летняя дочь Юлия. В браке с Алиной у Крюкова детей пока нет.
А как тебе кажется: беременна ли Алина Крюкова или же это просто неудачная модель платья?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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