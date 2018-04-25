Супруга Константина Крюкова показала округлившийся живот

Вот уже пять лет Константин Крюков счастлив в браке со своей второй супругой Алиной . Пара частые гости на светских мероприятиях. Вот и 24 апреля супруги появились на гала-ужине InStyle, который прошел в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля. Для выхода в свет Алина выбрала зеленое закрытое платье в пол. Внимание привлекает ее живот. Кажется, как будто за объемной моделью супруга актера скрывает округлившийся живот. Быть может, Алина и Константин ждут ребенка?

Напомним, от первого брака у Константина подрастает 10-летняя дочь Юлия. В браке с Алиной у Крюкова детей пока нет.

А как тебе кажется: беременна ли Алина Крюкова или же это просто неудачная модель платья?

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Фото:Instagram, пресс-служба