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Фото: Кэти Холмс, Коби Смолдерс и Дженнифер Моррисон на вечере Chanel
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Фото: Кэти Холмс, Коби Смолдерс и Дженнифер Моррисон на вечере Chanel
Попкорн News
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Попкорн News
В рамках кинофестиваля Трайбека-2018 в Нью-Йорке французский
модный дом Chanel
организовал торжественный ужин, звездными гостями которого стали, в том числе,
Кэти Холмс
,
Коби Смолдерс
и
Дженнифер Моррисон
.
Фото с мероприятия:
попкорнnews
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