Сказочные красавицы! Лиза Галкина и Амели Ревва стали фотомоделями

Филиппа Киркорова, Чуть больше месяца назад дети Аллы Пугачевой Татьяны Навки и певицы Жасмин вышли на подиум в рамках показа дебютной детской коллекции Галины Юдашкиной в стиле prêt-à-porter de luxe. Шоу вызвало бурю восторгов у зрителей.

Сегодня Дом моды Valentin Yudashkin представляет лукбук коллекции, в съемках которого поучаствовали Лиза Галкина , Амели Ревва, Гарри Галкин и другие малыши. Представленные в нем вещи удачно сочетаются между собой за счет приглушенных оттенков розового, фиолетового, голубого, коричневого.

«Valentin Yudashkin Kids — это возможность одевать родителей и детей total look, передавая традиции красоты и вкуса из поколения в поколение», — комментирует креативный директор марки Галина Юдашкина.

Коллекция одежды для юных модников от 5 до 12 лет воплотила ультрасовременные мировые тренды и характерное авторское видение знаменитого кутюрье. В нее вошли как комфортные базовые модели для красивых будней, так и эксклюзивные вещи для особых случаев.

Официальный старт продаж линейки Valentin Yudashkin Kids состоится в августе, но поклонники уже сейчас могут приобрести лимитированные модели по индивидуальным меркам через официальную группу в Instagram.

Фото: архивы пресс-служб