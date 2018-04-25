Ещё
Сказочные красавицы! Лиза Галкина и Амели Ревва стали фотомоделями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сказочные красавицы! Лиза Галкина и Амели Ревва стали фотомоделями 

Passion.ru 20 минут назад
Фото: Passion.ru
Чуть больше месяца назад дети Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Татьяны Навки и певицы Жасмин вышли на подиум в рамках показа дебютной детской коллекции Галины Юдашкиной в стиле prêt-à-porter de luxe. Шоу вызвало бурю восторгов у зрителей.
Сегодня Дом моды Valentin Yudashkin представляет лукбук коллекции, в съемках которого поучаствовали Лиза Галкина, Амели Ревва, Гарри Галкин и другие малыши. Представленные в нем вещи удачно сочетаются между собой за счет приглушенных оттенков розового, фиолетового, голубого, коричневого.
«Valentin Yudashkin Kids — это возможность одевать родителей и детей total look, передавая традиции красоты и вкуса из поколения в поколение», — комментирует креативный директор марки Галина Юдашкина.
Коллекция одежды для юных модников от 5 до 12 лет воплотила ультрасовременные мировые тренды и характерное авторское видение знаменитого кутюрье. В нее вошли как комфортные базовые модели для красивых будней, так и эксклюзивные вещи для особых случаев.
Официальный старт продаж линейки Valentin Yudashkin Kids состоится в августе, но поклонники уже сейчас могут приобрести лимитированные модели по индивидуальным меркам через официальную группу в Instagram.
Фото: архивы пресс-служб
Passion.ru: последние новости
Золотая вечеринка! Как Джиджи Хадид отметила день рождения? Сияет! Первый выход Дженны Деван после новости о разводе В своем стиле! Новое откровенное фото Ким Кардашьян
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему7
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут17
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь23
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой277
7 женских фантазий о сексе16
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение