Самые модные очки 2018 года. Изучаем на примере звезд

Для знаменитостей модные солнечные очки — это не только аксессуар, но и настоящая палочка-выручалочка. Под красивой оправой можно спрятать отсутствие макияжа и следы тяжелого съемочного дня. А еще стильные и правильно подобранные под овал лица очки говорят о хорошем вкусе.

Узкие очки

Белла Хадид , американская супермодель, с первого взгляда влюбилась в солнцезащитные очки в узкой оправе. Этот тренд задал OFF-WHITE (кстати, Белла предпочитает носить очки именно этого бренда). На первый вгляд кажется, что такие очки превращают девушку в киборга или супергероя, но на самом деле они лишь гармонично дополняют смелые образы Беллы.

Круглые очки

Джиджи Хадид, супермодель и старшая сестра Беллы, выбирает этой весной еще одну ультрамодную оправу — круглую, на которую дизайнеров вдохновила субкультура хиппи. Очки могут быть зеркальными и цветными, нарочито крупными или маленькими. Носить их можно практически с любой одеждой: романтичным цветочным платьем, бомбером, свитшотом.

Очки-авиаторы

Оливия Палермо, икона стиля и дизайнер, на собственном примере доказала, что авиаторы — новая классика, которая должна быть у каждой. Девушка носит их со строгими жакетами, меховыми полушубками и нежными платьями. Главное правило сезона: стекла не должны быть слишком темными.

«Кошачьи» очки

Светская львица Пэрис Хилтон оказалась на вершине модного Олимпа. Возможно, этим она обязана стильным очкам, оправа которых напоминает кошачьи ушки. Эта женственная модель в 2018 году на пике популярности. Такие очки создают о девушке впечатление как о романтичной особе.

Черные пластиковые очки

Супермодель и ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли прячет лицо под черной широкой оправой. И не для того, чтобы остаться незамеченной, а чтобы привлечь к себе внимание. Черные минималистичные очки в стиле Fendi и Victoria Beckham — тренд 2018 года, который точно стоит попробовать.

Узнать о солнцезащитных очках больше:

Какая оправа вам пойдет? Выбираем очки по форме лица

Как у звезды: 7 моделей очков, которые обожают знаменитости

Солнцезащитные очки: как подобрать для себя правильную форму