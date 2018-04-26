Бритни Спирс запустит собственный бренд одежды и аксессуаров

Поп-звезда Бритни Спирс расширяет горизонты. Знаменитость объявила о запуске собственного бренда одежды, аксессуаров и средств по уходу за волосами. Линейка выйдет в рамках сотрудничества с компанией Epic Rights. Ожидается, что линейку представят широкой аудитории в 2019 году.

Я рада объединиться с Epic Rights в создании новой коллекции современного образа жизни, — сказала Бритни.

Менеджер звезды заявил, что запуск собственного бренда — «следующий шаг Спирс объединиться с огромным легионом поклонников по всему миру».

Кстати, планы у артистки глобальные. Она надеется, что будущая марка сможет развиться и стать успешной во всем мире.

Исполнительный директор Epic Rights высказался о сотрудничестве с известной певицей.

Будучи страстной артисткой, успешной бизнесвумен и преданной матерью, ее стремление к совершенству не имеет себе равных, — сказал он.

Напомним, сейчас Бритни занята подготовкой к своему европейскому туру.