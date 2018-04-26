Ещё
Бритни Спирс запустит собственный бренд одежды и аксессуаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бритни Спирс запустит собственный бренд одежды и аксессуаров 

Журнал ОК! 52 минуты назад
Поп-звезда Бритни Спирс расширяет горизонты. Знаменитость объявила о запуске собственного бренда одежды, аксессуаров и средств по уходу за волосами. Линейка выйдет в рамках сотрудничества с компанией Epic Rights. Ожидается, что линейку представят широкой аудитории в 2019 году.
Я рада объединиться с Epic Rights в создании новой коллекции современного образа жизни, — сказала Бритни.
Менеджер звезды заявил, что запуск собственного бренда — «следующий шаг Спирс объединиться с огромным легионом поклонников по всему миру».
Кстати, планы у артистки глобальные. Она надеется, что будущая марка сможет развиться и стать успешной во всем мире.
Исполнительный директор Epic Rights высказался о сотрудничестве с известной певицей.
Будучи страстной артисткой, успешной бизнесвумен и преданной матерью, ее стремление к совершенству не имеет себе равных, — сказал он.
Напомним, сейчас Бритни занята подготовкой к своему европейскому туру.
Журнал ОК!: последние новости
6 джинсовых вещей, которые обязательно нужны вам в этом сезоне Ирина Шейк в элегантном костюме и с обручальным кольцом блеснула на показе Бельевой бренд Sloggi запускает премиальную линейку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему8
7 женских фантазий о сексе19
Как изменилась актриса Галина Польских7
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут17
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой280
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение