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Как сделать весенний макияж?
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Как сделать весенний макияж? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Мы готовы к жаркому сезону вместе с новой коллекций Givenchy. Делимся самыми горячими новинками.
Новая коллекция бренда Les Saisons 2018 — African Earth красноречиво рассказывает нам о многообразии Южной Африки: теплые и одновременно интенсивные оттенки вместе дают невероятную гамму, открывая простор для бьюти-фантазии: с новыми средствами бренда можно создать разные образы летом!
На создание коллекции бренд вдохновил регион Кейп — он всегда наполнен удивительным солнечным светом, который окрашивает красную африкансую землю в мягкие полутона.
Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки и поделилась своими впечатлениями.
Хайлайтер для лица и тела Bouncy Highlighter №1  Первое, что удивило в средстве, — аромат цветов франжипани. Хайлайтером стало пользоваться вдвойне приятно, даже захотелось отправиться на сафари в летний отпуск! У него мягкая и подвижная текстура. Легко растушевывается и на коже выглядит полупрозрачным, дарит ей деликатное золотистое сияние. В составе — масло ореха макадамии и кокосовая вода. Лицо становится свежим, а макияж — легким! Наносите на выступающие части лица поверх BB-крема кистью со скошенным ворсом.
Сияющая помада для губ Rouge Interdit Vinyl №17  Мне понравился оттенок African Tangerine — насыщенный бежевый, он оставляет на губах сияющий виниловый финиш с золотыми перламутрами внутри. Обычно кремовые помады не очень стойкие, но это средство не только увлажнило губы, но и продержалось около 5-ти часов.
Компактные румяна для лица Prisme Blush №9 African Earth
Средство очень легкое и воздушное, но стойкое — отличная комбинация для лета. Теплый бронзовый оттенок с мельчайшими золотистыми частицами может заменить и бронзер. Я нанесла его на скулы, и лицо визуально стало отдохнувшим и загорелым, будто бы только что вернулась с пляжа.
Текст: Анна Бонд
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