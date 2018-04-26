Как сделать весенний макияж?

Мы готовы к жаркому сезону вместе с новой коллекций Givenchy. Делимся самыми горячими новинками.

Новая коллекция бренда Les Saisons 2018 — African Earth красноречиво рассказывает нам о многообразии Южной Африки: теплые и одновременно интенсивные оттенки вместе дают невероятную гамму, открывая простор для бьюти-фантазии: с новыми средствами бренда можно создать разные образы летом!

На создание коллекции бренд вдохновил регион Кейп — он всегда наполнен удивительным солнечным светом, который окрашивает красную африкансую землю в мягкие полутона.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новинки и поделилась своими впечатлениями.

Хайлайтер для лица и тела Bouncy Highlighter №1 Первое, что удивило в средстве, — аромат цветов франжипани. Хайлайтером стало пользоваться вдвойне приятно, даже захотелось отправиться на сафари в летний отпуск! У него мягкая и подвижная текстура. Легко растушевывается и на коже выглядит полупрозрачным, дарит ей деликатное золотистое сияние. В составе — масло ореха макадамии и кокосовая вода. Лицо становится свежим, а макияж — легким! Наносите на выступающие части лица поверх BB-крема кистью со скошенным ворсом.

Сияющая помада для губ Rouge Interdit Vinyl №17 Мне понравился оттенок African Tangerine — насыщенный бежевый, он оставляет на губах сияющий виниловый финиш с золотыми перламутрами внутри. Обычно кремовые помады не очень стойкие, но это средство не только увлажнило губы, но и продержалось около 5-ти часов.

Компактные румяна для лица Prisme Blush №9 African Earth

Средство очень легкое и воздушное, но стойкое — отличная комбинация для лета. Теплый бронзовый оттенок с мельчайшими золотистыми частицами может заменить и бронзер. Я нанесла его на скулы, и лицо визуально стало отдохнувшим и загорелым, будто бы только что вернулась с пляжа.

Текст: Анна Бонд