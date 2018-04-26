Кайя Гербер снялась в рекламной кампании Valentino 

Кайя Гербер, которая уверенно ворвалась в мир большой моды во многом благодаря своей звездной маме Синди Кроуфорд, представила новую коллекцию модного дома Valentino. Кайя вместе с британской моделью Фран Саммерс поучаствовала в рекламной кампании Pre-Fall 2018.
Автором фотосессии выступил известный фэшн-фотограф Юрген Теллер, а съемки необычной кампании прошли на вилле Алдобрандини, расположенной в 20 километрах от Рима. Помимо моделей в фотосете приняли участие представители дикой фауны: змеи, бабочки и попугаи, а сами кадры получились невероятно яркими и контрастными. Новая коллекция от Valentino вышла под стать рекламной кампании — броская, немного вычурная и изобилующая животными принтами в сочетании с тяжестью металла и кожи.
попкорнnews