Дженнифер Лопес в леопардовом пальто стала звездой стритстайла

Интернет-пользователи, которые захотят повторить все образы Дженнифер Лопес , точно разорятся, потому что в ее гардеробе бесчисленное количество вещей. Актриса не перестает удивлять публику модными новинками и всегда выглядит по-разному. На вечеринке Time она сменила сразу два наряда: сначала она появилась в смелом платье с глубоким декольте, а позже блеснула в белой норковой шубе.

На этот раз папарацци удалось запечатлеть актрису на улице Нию-Йорка. Даже для повседневного выхода она выбрала яркий наряд: черный брючный костюм и длинное леопардовое пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес