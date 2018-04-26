Дженнифер Лопес в леопардовом пальто стала звездой стритстайла 

Интернет-пользователи, которые захотят повторить все образы Дженнифер Лопес, точно разорятся, потому что в ее гардеробе бесчисленное количество вещей. Актриса не перестает удивлять публику модными новинками и всегда выглядит по-разному. На вечеринке Time она сменила сразу два наряда: сначала она появилась в смелом платье с глубоким декольте, а позже блеснула в белой норковой шубе.
На этот раз папарацци удалось запечатлеть актрису на улице Нию-Йорка. Даже для повседневного выхода она выбрала яркий наряд: черный брючный костюм и длинное леопардовое пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Напомним, что Джей Ло состоит в отношениях с Алексом Родригесом. Актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.