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Дженнифер Лопес в леопардовом пальто стала звездой стритстайла
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Дженнифер Лопес в леопардовом пальто стала звездой стритстайла 

Журнал ОК! 1 час назад
Интернет-пользователи, которые захотят повторить все образы Дженнифер Лопес, точно разорятся, потому что в ее гардеробе бесчисленное количество вещей. Актриса не перестает удивлять публику модными новинками и всегда выглядит по-разному. На вечеринке Time она сменила сразу два наряда: сначала она появилась в смелом платье с глубоким декольте, а позже блеснула в белой норковой шубе.
На этот раз папарацци удалось запечатлеть актрису на улице Нию-Йорка. Даже для повседневного выхода она выбрала яркий наряд: черный брючный костюм и длинное леопардовое пальто. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Напомним, что Джей Ло состоит в отношениях с Алексом Родригесом. Актриса и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако когда журналисты узнали о романе, перестали скрываться. Теперь влюбленные охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Instagram.
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Женский форум
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