Ещё
Louis Vuitton представили несколько новых ароматов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Louis Vuitton представили несколько новых ароматов 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Louis Vuitton представили новые ароматы, на создание которых у главного парфюмера французского дома Жака Кавалье-Беллетруда ушло несколько лет. По словам, он пытался создать ароматы под настроение, подходящее к современному мужскому гардеробу.
В новую серию эксклюзивного парфюма вошли пять мужских ароматов — грейпфрутово-имбирный L'Immensité, шоколадно-шафрановый Nouveau Monde, цитрусово-травяной Sur La Route, Orage с нотами пачули и ириса, а также Au Hasard с сандалом и кардамоном. Кроме того, Louis Vuitton представили новый «восточный» аромат Ombre Nomade с композицией из нот кожи, специй и дерева.
Бренд проведет международную презентацию новинок 31 мая во всех бутиках Louis Vuitton, в то время, как приобрести Ombre Nomade можно будет уже с 4 мая в магазинах Лондона и ближневосточных бутиках бренда. В международную продажу аромат поступит в августе.
Fancy Journal: последние новости
Cара Джессика Паркер создала коллекцию свадебных платьев Simon Miller создали серию кожаных сумок для ланча Tom Ford выпустил эксклюзивную коллекцию лаков для губ
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться13
Что стало с любовницей Гитлера и шпионкой СССР3
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему19
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда25
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
06:07
Куда пропали бриллианты Зыкиной
Звёзды
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение