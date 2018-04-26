Louis Vuitton представили несколько новых ароматов

Louis Vuitton представили новые ароматы, на создание которых у главного парфюмера французского дома Жака Кавалье-Беллетруда ушло несколько лет. По словам, он пытался создать ароматы под настроение, подходящее к современному мужскому гардеробу.

В новую серию эксклюзивного парфюма вошли пять мужских ароматов — грейпфрутово-имбирный L'Immensité, шоколадно-шафрановый Nouveau Monde, цитрусово-травяной Sur La Route, Orage с нотами пачули и ириса, а также Au Hasard с сандалом и кардамоном. Кроме того, Louis Vuitton представили новый «восточный» аромат Ombre Nomade с композицией из нот кожи, специй и дерева.

Бренд проведет международную презентацию новинок 31 мая во всех бутиках Louis Vuitton, в то время, как приобрести Ombre Nomade можно будет уже с 4 мая в магазинах Лондона и ближневосточных бутиках бренда. В международную продажу аромат поступит в августе.