Мужчинам предложили пахнуть штормом и дорогой

В нее вошли пять ароматов: L'Immensité («Необъятность»), в основе которого лежит композиция имбиря и красного апельсина, Nouveau monde («Новый мир») с нотами какао и специй, Orage («Шторм») с нотой ириса, Sur la route («В дороге») с цитрусовым аккордом лайма и бергамота и Au hasard («Наугад») с нотами сандала.

Автором ароматов стал мастер-парфюмер дома Louis Vuitton Жак Кавалье-Бельтрю. Парфюмы заключены в лаконичные прозрачные флаконы, напоминающие старинные аптечные бутылки с черными крышками.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Также выпускает парфюмерию: самый новый на данный момент женский аромат под названием Le Jour Se Lève («Рассвет») был выпущен в начале 2018 года.