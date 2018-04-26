Tom Ford выпустил эксклюзивную коллекцию лаков для губ

Tom Ford представил новую коллекцию лаков для губ Lip Lacquer Extreme, в которую вошли восемь ярких оттенков.

Эксклюзивный лак-помада Tom Ford Lip Lacquer Extreme придает губам насыщенный и стойкий цвет в течение всего дня. Благодаря своей легкой текстуре, лак практически не ощущается на губах. В коллекции представлены несколько оттенков фиолетового, красного и розового.

На данный момент, эксклюзивный лак для губ можно приобрести только в магазинах США за 54 доллара. Когда Lip Lacquer Extreme появится в международной продаже пока не сообщается.