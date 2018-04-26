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Tom Ford выпустил эксклюзивную коллекцию лаков для губ
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Tom Ford выпустил эксклюзивную коллекцию лаков для губ 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Tom Ford представил новую коллекцию лаков для губ Lip Lacquer Extreme, в которую вошли восемь ярких оттенков.
Эксклюзивный лак-помада Tom Ford Lip Lacquer Extreme придает губам насыщенный и стойкий цвет в течение всего дня. Благодаря своей легкой текстуре, лак практически не ощущается на губах. В коллекции представлены несколько оттенков фиолетового, красного и розового.
На данный момент, эксклюзивный лак для губ можно приобрести только в магазинах США за 54 доллара. Когда Lip Lacquer Extreme появится в международной продаже пока не сообщается.
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