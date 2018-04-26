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Регина Тодоренко показала, как носить мини с ботфортами
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Регина Тодоренко показала, как носить мини с ботфортами 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@reginatodorenkoРегина Тодоренко показала, как носить мини с ботфортамиРегина Тодоренко (27) поделилась с подписчиками своего микроблога снимком со съемок новой телепередачи, ведущей которой она является. На фотографии девушка предстала в джинсовом мини-платье, декорированном пуговицами. Свой образ она дополнил высокими бежевыми сапогами. Подписчики пришли в восторг от стиля знаменитости, отметив то, как мастерски ей удалось создать ансамбль, который не выглядит пошло: «Регина, браво, отличное сочетание, и совсем не „колхоз“, „Сильно и со вкусом“, „Деним и замша — сочетание на века“, „На вас что ни надень, все будет стильно!“.
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Апр 2018 в 12:07 PDT  Телеведущей удалось добиться уместного сочетания за счет комбинации текстур и правильного цветового решения образа. Светлые сапоги выше колена деликатно дополнили мини-длину, при этом не оттянув все внимание на себя — этого эффекта удалось добиться благодаря цвету ботфортов, повторяющего естественный оттенок кожи. Скромное джинсовое платье с длинными рукавами, подчеркнувшее достоинства фигуры звезды, стало отличным дополнением наряда. Читай также: Регина Тодоренко наконец рассказала о новом возлюбленном.
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